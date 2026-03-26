Echos d’autrefois Concert de musiques médiévales et celtiques Parc de Volkrange Thionville

Echos d’autrefois Concert de musiques médiévales et celtiques

Parc de Volkrange 50 rue du Donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Oyez, oyez ! La musique résonnera bientôt au Château de Volkrange

Laissez-vous emporter par un voyage musical entre le Moyen Âge et les terres celtes, porté par un quatuor qui fera vibrer pierres et esprits.

Deux sessions 15h–15h45 16h15–17h

Visites du château (dans la limite des places disponibles, dons libres)

Concert en extérieur (à l’intérieur du château en cas de mauvais temps)

Dans l’écrin du château, les musiques anciennes reprennent vie pour une parenthèse hors du temps. Un moment chaleureux, ouvert à tous, pour célébrer le printemps comme au temps des troubadours.

Que la fête commence !

Merci à nos musiciennes Dounia Yahiaoui, Véronique Vazgenro, Houda Azaroual, Léana SchroederTout public

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Parc de Volkrange 50 rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 89 40 03 83 chateaudevolkrange@gmail.com

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English :

Hear ye, hear ye! Music will soon be playing at the Château de Volkrange

Let yourself be carried away by a musical journey between the Middle Ages and Celtic lands, carried by a quartet that will make stones and spirits vibrate.

Two sessions: 3?3:45 pm 4:15?5 pm

Castle tours (subject to availability, free donations)

Outdoor concert (inside the château in case of bad weather)

In the setting of the château, ancient music comes to life again for a timeless interlude. A warm moment, open to all, to celebrate spring as in the days of the troubadours.

Let the festivities begin!

Thanks to our musicians: Dounia Yahiaoui, Véronique Vazgenro, Houda Azaroual, Léana Schroeder

L’événement Echos d’autrefois Concert de musiques médiévales et celtiques Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME