ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU – Echos de la terre du milieu et de Westeros – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU – Echos de la terre du milieu et de Westeros – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours mardi 16 décembre 2025.

ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU – Echos de la terre du milieu et de Westeros Début : 2025-12-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Neko Light OrchestraECHOS DE LA TERRE DU MILIEU & WESTEROSConcert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson Seigneur des Anneaux créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte Game of Thrones . Sur scène : piano, violon, flûte traversière, violoncelle, alto, guitare électrique, basse, moog, percussions, batterie, chanteuse lyrique, choeurs.Le Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock qui se prend pour un orchestre et ré-interprète de nombreuses musiques, mais toujours dans un souci de création de versions inédites.Après des débuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions «geek», le groupe a rapidement trouvé sa place dans des salles de cinéma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l’étranger.Après plus de 400 concerts et 400 000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37