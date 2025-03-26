ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU & WESTEROS – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU & WESTEROS Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON PRESENTE : NEKOLIGHT ORCHESTRAEchos de la Terre du Milieu et WesterosConcert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson Seigneur des Anneaux composées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte Game of Thrones . Venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux des sagas, réinterprétés par le Neko Light Orchestra. Sur scène : piano, violon, flûte traversière, violoncelle, alto, guitare électrique, basse, moog, percussions, batterie, chanteuse lyrique, chœurs… Pour un concert riche en émotions et un voyage musical incroyable.Durée : 2hLa Compagnie :Le Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.Le groupe s’illustre dans les univers des Cultures de l’Imaginaire comme « Le Seigneur des Anneaux », « Harry Potter », les films d’Hayao Miyazaki, « Legend of Zelda »… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock « qui se prend pour un orchestre » et ré-interprète de nombreuses musiques, toujours dans un souci de création de versions inédites.Après plus de 500 concerts et 500 000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34