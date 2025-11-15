Echos de Noël

1, place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Au coeur des échos de Noel

15 et 16 novembre

Master classe avec deux compositeurs Pascal CAUMONT et Christopher GIBERT. Sous la direction de Marion Delcourt

Des moments d’écoute assistez au travail du choeur avec sa cheffe de choeur, Marion Delcourt

Des moments de chant entrez dans le choeur et travaillez 3 des pièces du programme dont 2 créations* Lo Magnificat, trad. de Vésubie, arr Thierry Cornillon Noël du Quercy *, arr. Christopher Gibert (création) Gran cantada *, arr. Pascal Caumont (création). Les partitions et les enregistrements des voix comme support de travail en amont sont fournis dès l’inscription.

Un moment de concert participez au concert du 12 décembre à la Microfolie de La Souterraine en chantant les 3 pièces préparées lors de la Master classe

50 € le week-end

10 € d’adhésion l’Arche Musicale (si vous n’êtes pas déjà adhérent 2025).

–>L’arche Musicale .

1, place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@larchemusicale.fr

English : Echos de Noël

German : Echos de Noël

Italiano :

Espanol : Echos de Noël

L’événement Echos de Noël Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-22 par Creuse Tourisme