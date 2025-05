Echos de tragédie et de poésie – Centre Culturel de Vichy Vichy, 5 juin 2025 19:00, Vichy.

Allier

Echos de tragédie et de poésie Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 19:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Un spectacle émouvant réalisé par la classe de théâtre du conservatoire de Vichy Communauté, explorant les thèmes de la survie et de la jeunesse à travers des œuvres classiques et contemporaines.

.

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

A moving show produced by the Vichy Communauté conservatory’s theater class, exploring the themes of survival and youth through classical and contemporary works.

German :

Eine bewegende Aufführung der Theaterklasse des Konservatoriums der Vichy-Gemeinschaft, die die Themen Überleben und Jugend anhand von klassischen und zeitgenössischen Werken erforscht.

Italiano :

Uno spettacolo toccante realizzato dalla classe di teatro del Conservatorio della Communauté di Vichy, che esplora i temi della sopravvivenza e della giovinezza attraverso opere classiche e contemporanee.

Espanol :

Un espectáculo conmovedor a cargo de la clase de teatro del Conservatorio de la Comunidad de Vichy, que explora los temas de la supervivencia y la juventud a través de obras clásicas y contemporáneas.

L’événement Echos de tragédie et de poésie Vichy a été mis à jour le 2025-05-21 par Vichy Destinations