ECHOS D’EQUINOXE BAIN VIBRATOIE Saint-Père-en-Retz
ECHOS D’EQUINOXE BAIN VIBRATOIE Saint-Père-en-Retz dimanche 22 mars 2026.
ECHOS D’EQUINOXE BAIN VIBRATOIE
3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
Date(s) :
2026-03-22
À travers un véritable voyage vibratoire (gongs, bols tibétains, harpe de cristal, tambours, handpan…), ce bain sonore favorise le lâcher-prise.
Par Cosmos Sonore, Charline & Gilles
06 79 69 05 62 .
3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50 g.belouin@orange.fr
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L’événement ECHOS D’EQUINOXE BAIN VIBRATOIE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin