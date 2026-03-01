ECHOS D’EQUINOXE BAIN VIBRATOIE

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

À travers un véritable voyage vibratoire (gongs, bols tibétains, harpe de cristal, tambours, handpan…), ce bain sonore favorise le lâcher-prise.

Par Cosmos Sonore, Charline & Gilles

06 79 69 05 62 .

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50 g.belouin@orange.fr

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English :

L’événement ECHOS D’EQUINOXE BAIN VIBRATOIE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin