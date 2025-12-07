ECHOS D’HYRULE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

ECHOS D’HYRULE Début : 2025-12-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Neko Light OrchestraECHOS D’HYRULEConcert tribute sur les univers de la saga vidéoludique The Legend of Zelda Retrouvez les musiques emblématiques de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Du tout premier Zelda à Breath of The Wild en passant par Ocarina of Time , venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra.Un concert puissant, en émotion, un voyage musical incroyable au cœur d’Hyrule, sur les traces de la Princesse Zelda.Le Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock qui se prend pour un orchestre et ré-interprète de nombreuses musiques, mais toujours dans un souci de création de versions inédites.Après des débuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions «geek», le groupe a rapidement trouvé sa place dans des salles de cinéma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l’étranger.Après plus de 400 concerts et 400 000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.Durée : 1H45

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63