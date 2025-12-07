Echos d’Hyrule | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Epée Clermont-Ferrand
Echos d'Hyrule
Maison de la Culture Rue Abbé-de-l'Epée
Clermont-Ferrand
dimanche 7 décembre 2025.
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 20:30:00
2025-12-07
Neko Light Orchestra
Concert hommage dédié à l’univers de la saga vidéoludique The Legend of Zelda . Retrouvez en live les musiques emblématiques de la série créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka.
Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
Neko Light Orchestra
A tribute concert dedicated to the universe of the videogame saga « The Legend of Zelda ». Enjoy a live performance of the iconic music from the series created by Shigeru Miyamoto and Takashi Tezuka.
German :
Neko Light Orchestra
Ein Tributkonzert, das der Welt der Videospiel-Saga « The Legend of Zelda » gewidmet ist. Erleben Sie die ikonische Musik der von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka geschaffenen Serie live.
Italiano :
Orchestra Neko Light
Un concerto tributo dedicato al mondo della saga di videogiochi « The Legend of Zelda ». Godetevi una performance dal vivo delle musiche iconiche della serie creata da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka.
Espanol :
Orquesta Neko Light
Un concierto homenaje dedicado al mundo de la saga de videojuegos « The Legend of Zelda ». Disfruta en directo de la icónica música de la serie creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka.
