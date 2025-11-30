ECHOS D’HYRULE – NEKO LIGHT ORCHESTRA – ECHOS D’HYRULE – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

ECHOS D’HYRULE – NEKO LIGHT ORCHESTRA – ECHOS D’HYRULE Début : 2025-11-30 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON PRÉSENTE : : NEKO LIGHT ORCHESTRA – ECHOS D’HYRULEEchos d’Hyrule – Texte de présentationConcert hommage dédié à l’univers de la saga vidéoludique « The Legend of Zelda ». Retrouvez en live les musiques emblématiques de la série créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka.Du tout premier Zelda à « Breath of the Wild », en passant par « Ocarina of Time », venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga, réinterprétés par le Neko Light Orchestra.Rendez-vous pour un concert riche en émotions, un voyage musical incroyable au cœur d’Hyrule, sur les traces de la princesse Zelda.Durée : 1H45La Compagnie :Le ???????? ?????????? ?????????????????? est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.Le groupe s’illustre dans les univers des Cultures de l’Imaginaire comme « Le Seigneur des Anneaux », « Harry Potter », les films d’Hayao Miyazaki, « Legend of Zelda »… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock « qui se prend pour un orchestre » et ré-interprète de nombreuses musiques, toujours dans un souci de création de versions inédites.Après plus de 500 concerts et 500 000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72