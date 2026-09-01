Informations pratiques

Le Mesnil-au-Grain

Echos d’Opéra pour Itinéraire, en quête d’artistes au Mesnil-au-Grain

Eglise Le Mesnil-au-Grain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:30:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Imaginez la tension dramatique de Don Giovanni, l’humour des Noces de Figaro, ou l’éclat des Carmen et Arlésienne… portés non plus par des chanteurs, mais par cinq instruments à vent de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen. Ce programme singulier vous invite à écouter autrement des airs

Imaginez la tension dramatique de Don Giovanni, l’humour des Noces de Figaro, ou l’éclat des Carmen et Arlésienne… portés non plus par des chanteurs, mais par cinq instruments à vent de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen. Ce programme singulier vous invite à écouter autrement des airs que vous croyez connaître dans cette version réduite mais expressive, les mélodies retrouvent leur fraîcheur, leurs dynamiques, leur théâtralité brute. Mozart, Bizet, Verdi leurs chefs-d’oeuvre lyriques sont ici rejoués comme des miniatures pleines d’élan. .

Eglise Le Mesnil-au-Grain 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Echos d’Opéra pour Itinéraire, en quête d’artistes au Mesnil-au-Grain

Imagine the dramatic tension of *Don Giovanni*, the humour of *The Marriage of Figaro*, or the brilliance of *Carmen* and *L’Arlésienne*… performed not by singers, but by five wind instruments from the Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen. This unique programme invites you to experience the arias …

L’événement Echos d’Opéra pour Itinéraire, en quête d’artistes au Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité