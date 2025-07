Échos du 20e siècle – Duo Arlettes | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

Échos du 20e siècle – Duo Arlettes | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes jeudi 26 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 19:00 – 20:00

Gratuit : non 12 € / 9 € / 3 €. Gratuit pour les élèves des conservatoires de Nantes Métropole. Abonnement dès 3 concerts – saison HMJ. Billetterie en ligne à partir du 1er septembre 2025 ; Au guichet à partir du 6 octobre 2025. Tout public

– Nadia Boulanger : Trois pièces pour violoncelle et piano ;- Serguei Prokofiev : Sonate pour violoncelle et piano op.119 ;- Claude Debussy : Sonate pour violoncelle et piano ;- Duo Arlettes : Dialogue improviséArsène Gerbelot, violoncelle – Jeannette Gerbelot, pianoCe concert invite à un voyage musical, où la richesse du dialogue et de l’expressivité entre le violoncelle et le piano prend toute sa mesure, à travers trois œuvres marquantes du 20ème siècle. Chaque œuvre, à sa manière, exprime l’intensité de son époque avec une écriture moderne, à la frontière entre l’héritage classique et l’émergence de la musique contemporaine.Elles explorent les couleurs et les textures sonores, mêlant légèreté et robustesse dans l’expression. Cette richesse et cette spontanéité du discours musical a naturellement mené les musiciens à la création de leur propre dialogue, autour d’une pièce improvisée.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr