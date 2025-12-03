Echos du ciel une balade photographique jusqu’au clair de lune…

7 Rue des Écoles Mathieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-03

Pascal Mallet (@Tellmaphotographie) expose Échos du ciel à la Médiathèque de Mathieu une sélection de photos du littoral normand, entre ciels spectaculaires et orages.

Entrée libre.

Pascal Mallet, connu sous le pseudo @Tellmaphotographie, présente son exposition Échos du ciel, une balade photographique jusqu’au clair de lune.

Basé sur le littoral normand, j’explore depuis plus de 15 ans les plages de Caen la mer et de la Côte de Nacre, qui sont devenues mon véritable terrain de jeu photographique. J’ai une affection particulière pour les levers et couchers de soleil, lorsque le ciel normand chargé de nuages offre des ambiances uniques et des lumières douces.

Les phénomènes météorologiques intenses — orages, coups de vent — constituent ma deuxième thématique. On me qualifie souvent de chasseur d’orages ces instants où la nature se déchaîne révèlent des scènes d’une beauté saisissante.

Pour moi, la photographie est une manière de créer du souvenir, de capturer des instants éphémères et de partager un moment d’évasion et d’émotion avec celles et ceux qui la regardent.

À découvrir à la Médiathèque de Mathieu, aux horaires d’ouverture.

Entrée libre et gratuite. .

7 Rue des Écoles Mathieu 14920 Calvados Normandie +33 2 31 54 57 61 mediatheque.jeanmarot@orange.fr

English :

Pascal Mallet (@Tellmaphotographie) exhibits Échos du ciel at the Médiathèque de Mathieu: a selection of photos of the Normandy coastline, from spectacular skies to thunderstorms.

Free admission.

L’événement Echos du ciel une balade photographique jusqu’au clair de lune… Mathieu a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Caen la Mer