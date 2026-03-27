Echos du littoral Message à la mer Perros-Guirec
Echos du littoral Message à la mer Perros-Guirec vendredi 10 avril 2026.
Echos du littoral Message à la mer
La Rotonde Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Pour célébrer la fin de l’hiver et le début du printemps, l’association A Te Lier 22 vous invite à une rencontre unique sur la plage de Trestraou.
Les pieds dans le sable, baignés par la lumière naturelle et bercés par le bruit des vagues, nous partagerons un moment de parole et d’écoute. Chacun pourra déposer ses mots, ses intentions ou ses pensées à la mer, dans un geste symbolique de renouveau.
La rencontre se poursuivra autour d’un goûter participatif, pour échanger, rire et profiter de l’énergie vivante du littoral. .
La Rotonde Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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English :
L’événement Echos du littoral Message à la mer Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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