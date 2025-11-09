ECHOS D’HYRULE – AUXERREXPO Auxerre

ECHOS D’HYRULE Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Echos d’Hyrule Le spectacle de Neko Light Orchestra, prévu le samedi 29 novembre à Auxerre Expo, est annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté.Tous les billets seront remboursés.Les spectateurs sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour effectuer cette démarche.Nous regrettons cette annulation et remercions le public pour sa compréhension.

AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89