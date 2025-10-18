ECHOS DU SOLEIL LEVANT – NEKO LIGHT ORCHESTRA – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

ECHOS DU SOLEIL LEVANT – NEKO LIGHT ORCHESTRA Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Neko Light OrchestraConcert hommage aux plus belles musiques et chansons des chefs-d’œuvre du cinéma d’animation japonais. Retrouvez en live les musiques des films du Studio Ghibli ( Le Tombeau des lucioles , Le Voyage de Chihiro , Totoro , Arrietty , Marnie …) et d’autres chefs-d’œuvre ( Akira , Your Name , Ghost in the Shell , Paprika , Les Enfants loups …). Ce spectacle est un véritable voyage au cœur des univers musicaux de Joe Hisaishi et des autres compositeurs qui ont œuvré pour ces chefs-d’œuvre du cinéma d’animation japonais, le tout réinterprété par le Neko Light Orchestra.Le Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock qui se prend pour un orchestre et ré-interprète de nombreuses musiques, mais toujours dans un souci de création de versions inédites.Après des débuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions «geek», le groupe a rapidement trouvé sa place dans des salles de cinéma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l’étranger.Après plus de 400 concerts et 400 000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49