Echos d’une nuit d’hiver Centre Musiflore Crupies

Echos d’une nuit d’hiver

Centre Musiflore 215 chemin de Musiflore Crupies Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Saillans Symphonic Orchestra, sous la direction de Yohann Recoules, présente Echos d’une nuit d’hiver , composé d’œuvres de Mozart et Lekeu.

.

Centre Musiflore 215 chemin de Musiflore Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orchestredesaillans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saillans Symphonic Orchestra, conducted by Yohann Recoules, presents Echos d?une nuit d?hiver , featuring works by Mozart and Lekeu.

L’événement Echos d’une nuit d’hiver Crupies a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux