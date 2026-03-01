Echos d’une nuit d’hiver Centre Musiflore Crupies

Echos d’une nuit d’hiver Centre Musiflore Crupies dimanche 22 mars 2026.

Echos d’une nuit d’hiver

Centre Musiflore 215 chemin de Musiflore Crupies Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Saillans Symphonic Orchestra, sous la direction de Yohann Recoules, présente Echos d’une nuit d’hiver , composé d’œuvres de Mozart et Lekeu.
  .

Centre Musiflore 215 chemin de Musiflore Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   orchestredesaillans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saillans Symphonic Orchestra, conducted by Yohann Recoules, presents Echos d?une nuit d?hiver , featuring works by Mozart and Lekeu.

L’événement Echos d’une nuit d’hiver Crupies a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux