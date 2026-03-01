Echos d’une nuit d’hiver Centre Musiflore Crupies
Echos d’une nuit d’hiver Centre Musiflore Crupies dimanche 22 mars 2026.
Echos d’une nuit d’hiver
Centre Musiflore 215 chemin de Musiflore Crupies Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Saillans Symphonic Orchestra, sous la direction de Yohann Recoules, présente Echos d’une nuit d’hiver , composé d’œuvres de Mozart et Lekeu.
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Centre Musiflore 215 chemin de Musiflore Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orchestredesaillans@gmail.com
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English :
Saillans Symphonic Orchestra, conducted by Yohann Recoules, presents Echos d?une nuit d?hiver , featuring works by Mozart and Lekeu.
L’événement Echos d’une nuit d’hiver Crupies a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux