Échos nomades Les Ateliers des Capucins Brest samedi 13 décembre 2025.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Une série de rendez-vous musicaux imaginés autour d’une autrice en coopération avec Plages Magnétiques et deux structures de productions bretonnes, Mojola et La Criée. Nous vous invitons à venir découvrir ces formats de concert courts, en solo, duo ou trio.

Informations pratiques

Entrée libre.   .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne  

L’événement Échos nomades Brest a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole