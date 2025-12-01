Échos nomades Les Ateliers des Capucins Brest

Échos nomades

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Une série de rendez-vous musicaux imaginés autour d’une autrice en coopération avec Plages Magnétiques et deux structures de productions bretonnes, Mojola et La Criée. Nous vous invitons à venir découvrir ces formats de concert courts, en solo, duo ou trio.

Entrée libre. .

Entrée libre.

