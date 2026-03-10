Échos, par Charlie d’Emilio Lavoir Public Lyon 18 – 20 mars Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 12 €

Charlie d’Emilio décortique avec poésie le chemin vers l’affirmation de son identité au travers de questionnements bouleversants dans une sincérité évidente.

« C’est quoi un drag king ? » On entend cette phrase régulièrement. Et c’est bien normal : on ne parle pas souvent des kings, et c’est dommage. Charlie d’Emilio propose sa version complète de l’art du drag king dans ÉCHOS. C’est le premier seul en scène drag king, mêlant théâtre-danse-chant, qui a foulé le festival off d’Avignon 2025 au théâtre des Lilas et le Small Arts Platform Festival à Ljubljana (Slovénie) en automne 2025.

Un texte original né d’une co-écriture entre Coralie Mennella et Emilie Verheul (Charlie d’Emilio). L’histoire suit la vie d’un.e jeune adulte, explorant sa relation à la famille, à l’amour, à la solitude, à la communauté queer, et surtout à la place qui lui est donnée dans le monde. Le spectacle suit la quête d’identité et d’affirmation de soi de l’artiste tout en célébrant l’art du drag king. Une mise à nue bouleversante entre poésie et performances visuelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T19:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T21:15:00.000+01:00

https://lavoirpublic.com/echos

Lavoir Public 4 impasse Flesselles Pentes de la Croix-Rousse Lyon 69001 Métropole de Lyon



