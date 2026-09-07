Echos, Quartier Créatif, Roubaix

Informations pratiques

Echos Samedi 31 octobre, 14h00 Quartier Créatif Nord

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Lala, Ali, Stéphanie, Hanoune, Salma, Aisha, Alhem, Aylan, Imren, Soukeina…Un groupe de personnes âgées de 11 à 70 ans conçoit et produit, de A à Z et de manière totalement participative, un magazine papier consacré à la manière dont les cultures méditerranéennes vivent en nous.Tout au long de cette aventure humaine et créative, les participants vont développer ou approfondir des compétences dans les domaines de la rédaction, de la photographie, de la mise en page, de l’édition, de l’illustration et des techniques journalistiques (interview, chronique, portrait, etc.).

Quartier Créatif 3 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Magazine participatif

©hernanameijeiras