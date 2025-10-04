ECHOS QUEL TERRITOIRE, QUEL QUOTIDIEN POUR DEMAIN ? Vernet-les-Bains
ECHOS QUEL TERRITOIRE, QUEL QUOTIDIEN POUR DEMAIN ? Vernet-les-Bains samedi 4 octobre 2025.
ECHOS QUEL TERRITOIRE, QUEL QUOTIDIEN POUR DEMAIN ?
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Ateliers artistiques, conférence et spectacle éphémère.
.
Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 97 60
English :
Art workshops, conference and ephemeral show.
German :
Künstlerische Workshops, eine Konferenz und eine kurzlebige Show.
Italiano :
Laboratori artistici, conferenza e mostra di breve durata.
Espanol :
Talleres de arte, conferencia y exposición efímera.
L’événement ECHOS QUEL TERRITOIRE, QUEL QUOTIDIEN POUR DEMAIN ? Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI CONFLENT CANIGO