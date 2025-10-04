ECHOS QUEL TERRITOIRE, QUEL QUOTIDIEN POUR DEMAIN ? Vernet-les-Bains

ECHOS QUEL TERRITOIRE, QUEL QUOTIDIEN POUR DEMAIN ? Vernet-les-Bains samedi 4 octobre 2025.

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Ateliers artistiques, conférence et spectacle éphémère.
Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 97 60 

English :

Art workshops, conference and ephemeral show.

German :

Künstlerische Workshops, eine Konferenz und eine kurzlebige Show.

Italiano :

Laboratori artistici, conferenza e mostra di breve durata.

Espanol :

Talleres de arte, conferencia y exposición efímera.

