ÉCHOS ROMANTIQUES ALLEMANDS Carcassonne jeudi 16 octobre 2025.

Début : 2025-10-16 20:30:00

Véritable apparition dans le monde musical de ces dernières années, le Trio Zeliha remporte de nombreuses récompenses dont la plus récente au Concours Premio Trio di Trieste en 2024. A titre individuel, tous trois ont également été honorés Révélation des Victoires de la Musique Classique pour Manon, Prix du public du Concours Clara Haskil à Vevey pour Jorge, premier Prix de la Barbash-Bach compétition aux USA pour Maxime.

Avec la fougue qui les anime, les jeunes interprètes nous font entendre deux œuvres incontournables du répertoire de la musique de chambre le Trio n° 2 op.100 de Franz Schubert et le Trio n°1 op.8 de Johannes Brahms.

Johannes Brahms n’a que vingt ans lorsqu’il écrit son Trio n°1, qu’il révise 35 ans plus tard à la demande de son éditeur. De 45’, l’ouvrage se réduit à 35’ et son intensité émotionnelle bénéficie de la maîtrise acquise par Brahms depuis trente ans.

Le Trio n° 2 D.929 op. 100 est une des œuvres les plus populaires écrites par Franz Schubert cela est dû en partie à son utilisation dans le film Barry Lindon, de Stanley Kubrick (Oscar de la meilleure musique de film en 1976). Dédiée à ceux qui y prendront du plaisir , c’est une pièce écrite alors que Franz Schubert, âgé de 30 ans, est en fin de vie à Vienne où il continue à composer son œuvre avec un indestructible enthousiasme. Le Trio est qualifié de chef-d’œuvre du lyrisme musical romantique allemand .

Durée 1h15

Avec

Manon GALY,violon

Maxime QUENNESSON,violoncelle

Jorge GONZALEZ BUAJAS,piano

Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

The Trio Zeliha has made a real impact on the music scene in recent years, winning numerous awards, most recently at the Premio Trio di Trieste Competition in 2024. Individually, all three have also been honored: Revelation at the Victoires de la Musique Classique for Manon, Audience Prize at the Clara Haskil Competition in Vevey for Jorge, First Prize at the Barbash-Bach Competition in the USA for Maxime.

With the spirit that drives them, the young performers bring us two essential works from the chamber music repertoire: Franz Schubert?s Trio n° 2 op.100 and Johannes Brahms? Trio n°1 op.8.

Johannes Brahms was only twenty when he wrote his Trio n°1, which he revised 35 years later at the request of his publisher. From 45? the work is reduced to 35? and its emotional intensity benefits from the mastery Brahms had acquired over the last thirty years.

Trio No. 2 D.929 Op. 100 is one of Franz Schubert?s most popular works, thanks in part to its use in Stanley Kubrick?s film Barry Lindon (Oscar for Best Film Score, 1976). Dedicated to « those who will take pleasure in it », it was written when Franz Schubert, aged 30, was nearing the end of his life in Vienna, where he continued to compose with indestructible enthusiasm. The Trio has been called « a masterpiece of German Romantic lyricism ».

Running time: 1h15

With :

Manon GALY,violin

Maxime QUENNESSON,cello

Jorge GONZALEZ BUAJAS,piano

German :

Das Zeliha Trio ist eine echte Erscheinung in der Musikwelt der letzten Jahre und hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, zuletzt beim Wettbewerb Premio Trio di Trieste im Jahr 2024. Auch als Einzelpersonen wurden alle drei geehrt: Révélation des Victoires de la Musique Classique für Manon, Publikumspreis des Clara-Haskil-Wettbewerbs in Vevey für Jorge, erster Preis des Barbash-Bach-Wettbewerbs in den USA für Maxime.

Mit dem Feuer, das sie antreibt, bringen die jungen Interpreten zwei unumgängliche Werke des Kammermusikrepertoires zu Gehör: das Trio Nr. 2 op.100 von Franz Schubert und das Trio Nr. 1 op.8 von Johannes Brahms.

Johannes Brahms war erst 20 Jahre alt, als er sein Trio Nr. 1 schrieb, das er 35 Jahre später auf Wunsch seines Verlegers überarbeitete. Die emotionale Intensität des Werkes profitiert von der Meisterschaft, die Brahms in den letzten dreißig Jahren erlangt hat.

Das Trio Nr. 2 D.929 op. 100 ist eines der populärsten Werke von Franz Schubert, was zum Teil auf seine Verwendung in Stanley Kubricks Film Barry Lindon (Oscar für die beste Filmmusik 1976) zurückzuführen ist. Das Stück ist « denen, die sich daran erfreuen » gewidmet und entstand, als der 30-jährige Franz Schubert am Ende seines Lebens in Wien war, wo er mit unzerstörbarem Enthusiasmus weiter an seinem Werk arbeitete. Das Trio wird als « Meisterwerk der lyrischen Musik der deutschen Romantik » bezeichnet.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Mit:

Manon GALY,Violine

Maxime QUENNESSON,Cello

Jorge GONZALEZ BUAJAS,Klavier

Italiano :

Negli ultimi anni il Trio Zeliha ha avuto un forte impatto sulla scena musicale, vincendo numerosi premi, da ultimo il Premio Trio di Trieste nel 2024. Anche come singoli, tutti e tre sono stati premiati: rivelazione ai Victoires de la Musique Classique per Manon, premio del pubblico al Concorso Clara Haskil di Vevey per Jorge e primo premio al Concorso Barbash-Bach negli Stati Uniti per Maxime.

I giovani interpreti suoneranno due delle opere più importanti del repertorio cameristico: il Trio n. 2 op. 100 di Franz Schubert e il Trio n. 1 op. 8 di Johannes Brahms.

Johannes Brahms aveva solo vent’anni quando scrisse il suo Trio n. 1, che revisionò 35 anni dopo su richiesta del suo editore. Da 45? l’opera si riduce a 35? e la sua intensità emotiva beneficia della maestria che Brahms aveva acquisito negli ultimi trent’anni.

Il Trio n. 2 D.929 Op. 100 è una delle opere più popolari scritte da Franz Schubert: ciò è dovuto in parte al suo utilizzo nel film Barry Lindon di Stanley Kubrick (Oscar per la migliore colonna sonora nel 1976). Dedicato a « coloro che lo apprezzeranno », fu scritto quando Franz Schubert aveva quasi trent’anni a Vienna, dove continuava a comporre con un entusiasmo indistruttibile. Il Trio è stato definito « un capolavoro del lirismo romantico tedesco ».

Durata: 1 ora e 15 minuti

Con :

Manon GALY, violino

Maxime QUENNESSON, violoncello

Jorge GONZALEZ BUAJAS, pianoforte

Espanol :

El Trío Zeliha ha causado un verdadero impacto en la escena musical en los últimos años, ganando numerosos premios, el más reciente en el concurso Premio Trio di Trieste en 2024. A título individual, los tres también han sido galardonados: Revelación en las Victoires de la Musique Classique para Manon, Premio del Público en el Concurso Clara Haskil de Vevey para Jorge, y Primer Premio en el Concurso Barbash-Bach de Estados Unidos para Maxime.

Los jóvenes intérpretes tocarán dos de las obras más importantes del repertorio camerístico: el Trío nº 2 Op. 100 de Franz Schubert y el Trío nº 1 Op. 8 de Johannes Brahms.

Johannes Brahms sólo tenía veinte años cuando escribió su Trío nº 1, que revisó 35 años más tarde a petición de su editor. De 45? la obra se reduce a 35? y su intensidad emocional se beneficia de la maestría que Brahms había adquirido en los últimos treinta años.

El Trío nº 2 D.929 Op. 100 es una de las obras más populares escritas por Franz Schubert: esto se debe en parte a su utilización en la película de Stanley Kubrick Barry Lindon (Oscar a la mejor partitura en 1976). Dedicada a « aquellos que la disfrutarán », fue escrita cuando Franz Schubert rondaba los 30 años en Viena, donde siguió componiendo con indestructible entusiasmo. El Trío ha sido descrito como « una obra maestra del lirismo romántico alemán ».

Duración: 1 hora y 15 minutos

Con :

Manon GALY,violín

Maxime QUENNESSON,violonchelo

Jorge GONZALEZ BUAJAS,piano

