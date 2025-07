ÉCHOS ROMANTIQUES Montpellier

ÉCHOS ROMANTIQUES Montpellier vendredi 28 novembre 2025.

ÉCHOS ROMANTIQUES

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Trois visions du romantisme musical dialoguent, des rives audacieuses de la création américaine aux sommets majestueux de la symphonie autrichienne.

Trois visions du romantisme musical dialoguent, des rives audacieuses de la création américaine aux sommets majestueux de la symphonie autrichienne.

En ouverture, Study for Orchestra de Julia Perry, compositrice afro-américaine du XXe siècle. Cette œuvre énergique et rythmiquement inventive révèle toute la vitalité de la musique américaine, jetant un pont entre tradition classique et langage moderne. Place ensuite à la poésie du Concerto pour clarinette d’Aaron Copland, brillamment interprété par notre clarinette solo, Andrea Fallico. Alternant tendresse jazzistique et envolées virtuoses, cette partition emblématique fait chanter la clarinette sur des couleurs orchestrales intimes, et étincelantes. Enfin, la monumentale Symphonie n°4 Romantique de Bruckner déploie son univers forestier et mystique, avec ses cors appelant dans la brume et ses majestueux développements orchestraux. Une œuvre magistrale qui nous transporte au cœur d’une nature sublimée par le génie symphonique. Sous la direction dynamique de Roderick Cox, ce programme contrasté célèbre la pérennité de l’esprit romantique à travers les siècles et les continents.

Au Programme

Julia Perry (1924 – 1979)

A Short Piece for Orchestra (Study For Orchestra)

Aaron Copland (1900 – 1990)

Concerto pour clarinette

Anton Bruckner (1824 – 1896)

Symphonie n° 4 en mi bémol majeur dite Romantique WAB 104, version 1878 / 80 .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Three visions of musical Romanticism converse, from the daring shores of American creation to the majestic peaks of the Austrian symphony.

German :

Drei Visionen der musikalischen Romantik treten in einen Dialog, von den kühnen Ufern des amerikanischen Schaffens bis zu den majestätischen Gipfeln der österreichischen Symphonie.

Italiano :

Tre visioni del Romanticismo musicale in dialogo, dalle audaci sponde della creazione americana alle maestose vette della sinfonia austriaca.

Espanol :

Tres visiones del Romanticismo musical en diálogo, desde las atrevidas orillas de la creación americana hasta las majestuosas cumbres de la sinfonía austriaca.

L’événement ÉCHOS ROMANTIQUES Montpellier a été mis à jour le 2025-07-21 par 34 OT MONTPELLIER