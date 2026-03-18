Eclade de moules Salle Omnisports Étaules
Eclade de moules Salle Omnisports Étaules jeudi 23 juillet 2026.
Eclade de moules
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 00:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Eclade Géante organisée par le comité de jumelage d’Etaules.
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 47 72 02 sylvie.dasilva59@sfr.fr
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English :
Giant Eclade organized by the Etaules twinning committee.
L’événement Eclade de moules Étaules a été mis à jour le 2026-03-18 par Mairie d’Etaules