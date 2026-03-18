Eclade de moules Salle Omnisports Étaules

Eclade de moules

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Eclade Géante organisée par le comité de jumelage d’Etaules.

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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 47 72 02 sylvie.dasilva59@sfr.fr

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English :

Giant Eclade organized by the Etaules twinning committee.

L’événement Eclade de moules Étaules a été mis à jour le 2026-03-18 par Mairie d’Etaules