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AGENDA · Nieulle-sur-Seudre

Eclade de Moules Nieulle-sur-Seudre

samedi 18 juillet 2026 · Nieulle-sur-Seudre

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Square
Ville
17600 Nieulle-sur-Seudre
Département
Charente-Maritime
Tarif
22 22 22

Nieulle-sur-Seudre

Eclade de Moules

Square Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Eclade de Moules avec soirée dansante
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Square Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 02 

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English :

Eclade de Moules with dance party

L’événement Eclade de Moules Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes