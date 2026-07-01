AGENDA · Nieulle-sur-Seudre
Eclade de Moules Nieulle-sur-Seudre
samedi 18 juillet 2026 · Nieulle-sur-Seudre
Informations pratiques
Nieulle-sur-Seudre
Eclade de Moules
Square Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Eclade de Moules avec soirée dansante
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Square Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 02
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English :
Eclade de Moules with dance party
L’événement Eclade de Moules Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes