Informations pratiques

Nieulle-sur-Seudre

Eclade de Moules

Square Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Eclade de Moules avec soirée dansante

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Square Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 02

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English :

Eclade de Moules with dance party

L’événement Eclade de Moules Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes