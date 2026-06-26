Eclade de moules Voissay
Eclade de moules Voissay mardi 14 juillet 2026.
Voissay
Eclade de moules
Salle des fêtes Voissay Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Comité des Fêtes de Voissay vous propose une journée conviviale autour d’une éclade de moules, accompagnée de pommes de terre au four.
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Salle des fêtes Voissay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 21 35 cdf.voissay@gmail.com
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English :
The Voissay Festival Committee invites you to a fun-filled day featuring a mussel feast, served with baked potatoes.
L’événement Eclade de moules Voissay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge