Voissay

Eclade de moules

Salle des fêtes Voissay Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des Fêtes de Voissay vous propose une journée conviviale autour d’une éclade de moules, accompagnée de pommes de terre au four.

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Salle des fêtes Voissay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 21 35 cdf.voissay@gmail.com

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English :

The Voissay Festival Committee invites you to a fun-filled day featuring a mussel feast, served with baked potatoes.

L’événement Eclade de moules Voissay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge