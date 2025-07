Eclade géante à Bourcefranc ! Bourcefranc-le-Chapus

Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13 19:30:00

2025-07-13

Une bonne éclade de moules sur le port du Chapus !

Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com

English : Giant fireworks display in Bourcefranc!

A good mussel éclade on the port of Chapus!

German : Riesenklappe in Bourcefranc!

Eine gute Muschel-Eclade am Hafen von Le Chapus!

Italiano :

Una buona éclade di cozze nel porto di Le Chapus!

Espanol : Fuegos artificiales gigantes en Bourcefranc.

¡Una buena éclade de mejillones en el puerto de Le Chapus!

