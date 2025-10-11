Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Parc écologique Izadia Anglet

Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Parc écologique Izadia Anglet samedi 11 octobre 2025.

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion du Jour de la nuit, venez découvrir les actions engagées par la collectivité pour réduire sa consommation énergétique et préserver la biodiversité nocturne.

Au cours d’une balade au crépuscule, observez les différents points lumineux présents sur le territoire et les initiatives d’adaptation entreprises par la ville pour répondre aux enjeux liés à l’énergie et favoriser la présence de la biodiversité nocturne.

Animé par la Ville d’Anglet.

Tout public dès 8 ans. .

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

