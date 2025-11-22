Eclat de magie Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Eclat de magie

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 19h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 12.95 EUR

Début : 2025-11-22 19:00:00

L’Archange Théâtre accueille un spectacle de magie pour tout public.Enfants

Magie pour tout public à partir de 10 ans.





L’histoire débute dans un vieux grenier empli de souvenirs oubliés, où un coffre poussiéreux dissimule sept boules de cristal mystérieuses.





Ces reliques anciennes, éteintes depuis des siècles, contiennent des fragments de magie perdue. Les spectateurs sont invités à participer, devenant les complices d’une aventure où chaque éclat retrouvé redonne vie à une magie éblouissante. Entre mystère, émerveillement et interactions captivantes, Un Éclat de Magie promet un tourbillon d’émotions.





Un spectacle pour toute la famille, où le coffre s’ouvre sur un monde où tout peut arriver. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

