Eclats d’Arts Langeais

Eclats d’Arts

2 Place de la Douve Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association LALEC vous invite à découvrir son univers artistique lors de l’exposition ECLATS D’ARTS.

Plongez dans un monde de vitraux éclatants, de peintures expressives et de mosaïques vibrantes, réalisés par les membres de LALEC.

Cette exposition s’enrichit d’une brocante (vaisselle, vêtements et objets divers). .

2 Place de la Douve Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 69 58 lalec@outlook.fr

English :

The LALEC association invites you to discover its artistic universe at the ECLATS D’ARTS exhibition.

Immerse yourself in a world of dazzling stained glass, expressive paintings and vibrant mosaics, created by LALEC members.

German :

Der Verein LALEC lädt Sie ein, seine künstlerische Welt bei der Ausstellung ECLATS D’ARTS zu entdecken.

Tauchen Sie ein in eine Welt aus leuchtenden Glasfenstern, ausdrucksstarken Gemälden und vibrierenden Mosaiken, die von den Mitgliedern von LALEC angefertigt wurden.

Italiano :

L’associazione LALEC vi invita a scoprire il suo universo artistico con la mostra ECLATS D’ARTS.

Immergetevi in un mondo di abbaglianti vetrate, dipinti espressivi e vivaci mosaici creati dai membri di LALEC.

Espanol :

La asociación LALEC le invita a descubrir su universo artístico en la exposición ECLATS D’ARTS.

Sumérjase en un mundo de deslumbrantes vidrieras, expresivas pinturas y vibrantes mosaicos creados por los miembros de LALEC.

