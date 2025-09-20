Éclats de couleur Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin

Éclats de couleur Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin samedi 20 septembre 2025.

Éclats de couleur 20 et 21 septembre Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne

Ouvert: Mercredi, Samedi, Dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition conçue et organisée par le château de Rentilly, musée intercommunal.

Du 19 septembre 2025 au 5 juillet 2026

Le château de Rentilly, musée intercommunal vous invite à découvrir sa nouvelle exposition Éclats de couleur et vous propose ici de traverser le monde de la couleur à partir des œuvres de sa collection avec lesquelles entrent en résonnance celles de collections particulières et d’artistes contemporains.

Le second étage du château accueille plus largement la collection permanente du musée pour vous faire découvrir les œuvres emblématiques. Un espace de médiation attend le jeune public permettant d’appréhender l’exposition sous jour plus ludique.

Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Visites « Minute » (15 minutes) autour d’une œuvre ou d’un artiste tous les samedis à 16h.

Visites guidées (1h environ) de l’exposition, tous les dimanches à 15h.

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html Créé au début du XIXe siècle, le domaine de Rentilly fut la résidence de grandes familles, dont la famille Menier. La réhabilitation du domaine orchestrée par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a su faire resurgir la beauté naturelle du site. Le parc à l’anglaise vous séduira par ses chemins aménagés et ses espèces ornementales. Il vous offrira une vue panoramique toute particulière sur la vallée de la Brosse et les paysages avoisinants. La perspective à la française avec ses allées de tilleuls bordant trois bassins en cascades vous révèlera le château sous un jour nouveau. La forêt, quant à elle, est une véritable invitation à la promenade et à la détente grâce aux cheminements qui la parcourent et qui vous conduiront au cœur d’une nature en éveil. RER A gare de Torcy / D217 bis / D418

Exposition conçue et organisée par le château de Rentilly, musée intercommunal.

© Marne et Gondoire Agglo – Léo Gausson