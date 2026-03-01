Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut
Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut dimanche 22 mars 2026.
Éclats de Cuivres
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:30:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Concert autour des cuivres avec les élèves et professeurs de l’école de musique et le Brass Band Sagona. .
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 73 21 71
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English : Éclats de Cuivres
L’événement Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-03-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA