Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut

Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut dimanche 22 mars 2026.

Éclats de Cuivres

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:30:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :
2026-03-22

Concert autour des cuivres avec les élèves et professeurs de l’école de musique et le Brass Band Sagona.   .

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 73 21 71 

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English : Éclats de Cuivres

L’événement Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-03-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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