Éclats de Cuivres

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Concert autour des cuivres avec les élèves et professeurs de l’école de musique et le Brass Band Sagona. .

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 73 21 71

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English : Éclats de Cuivres

L’événement Éclats de Cuivres Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-03-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA