Éclats de Femmes Orangerie du Thabor Rennes 26 mai – 1 juin

Une exposition mère-fille, inédite.

Des accents féminins.

La Création ! Sans concession, juste le vrai et le Beau.

L’harmonie s’impose.

_ »La beauté élève l’âme »_ **Victor Hugo**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-26T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T19:00:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine