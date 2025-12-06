Éclats de fêtes

Parvis de la mairie, place de l’Église et plusieurs autres lieux en ville Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2026-01-02 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02

Éclats de fêtes le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année !

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et avec elles, le retour d’Éclats de fêtes, un événement magique qui illumine la ville de Montceau-les-Mines jusqu’au 3 janvier 2026. Ce rendez-vous incontournable promet de ravir petits et grands avec une multitude d’activités festives.

Au programme, spectacles, concerts, balades en calèche, animations de Noël et bien d’autres vous attendent. N’hésitez pas à venir les découvrir.

Et surtout, ne manquez pas la patinoire présente sur le parvis de la Mairie, tous les jours du 20 décembre au 3 janvier, de 14h à 18h les jours de semaine et de 10h à 12h30 puis de 13h à 18h le week-end.

On vous attend nombreux ! .

Parvis de la mairie, place de l’Église et plusieurs autres lieux en ville Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Éclats de fêtes

L’événement Éclats de fêtes Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)