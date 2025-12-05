Éclats de joie : atelier d’écriture Bibliothèque Georges Brassens Paris
Éclats de joie : atelier d’écriture Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 5 décembre 2025.
Éclats de joie
Venez poser des mots sur nos moments de bonheur, ces éclats de joie qui nous traversent, nous transportent et que l’on n’oublie pas. Qu’ils viennent de l’intérieur ou de l’extérieur, écrire les petits ou les grands bonheurs ravive leur scintillement.
Atelier d’écriture animé par Ghislaine Tabareau en partenariat avec Les Carnets du Passage.
Le vendredi 05 décembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens.fr ou au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr