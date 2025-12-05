Éclats de joie : atelier d’écriture Bibliothèque Georges Brassens Paris

Éclats de joie

Venez poser des mots sur nos moments de bonheur, ces éclats de joie qui nous traversent, nous transportent et que l’on n’oublie pas. Qu’ils viennent de l’intérieur ou de l’extérieur, écrire les petits ou les grands bonheurs ravive leur scintillement.

Les Carnets du Passage

Atelier d’écriture animé par Ghislaine Tabareau en partenariat avec Les Carnets du Passage.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens.fr ou au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T16:00:00+02:00_2025-12-05T18:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr