Éclats de lumière, empreintes d’art

Eglises de La Vieille Lyre et de Champignolles La Vieille-Lyre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Une exposition de peintures et sculptures se tiendra dans l’église de La Vieille-Lyre.

Les artistes de LARPA du Pays de Conches investiront également les rues de la commune pour réaliser des œuvres sur motif, capturant la lumière et l’âme du patrimoine local.

L’église de Champignolles accueillera elle aussi ces instants de création, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir les artistes à l’œuvre et d’admirer leur interprétation sensible des lieux.

Cet événement permettra la rencontre entre patrimoine architectural et création artistique contemporaine, dans l’esprit festif et convivial de Pierres en Lumières. .

Eglises de La Vieille Lyre et de Champignolles La Vieille-Lyre 27330 Eure Normandie +33 6 62 51 71 79 larpadupaysdeconches@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éclats de lumière, empreintes d’art

L’événement Éclats de lumière, empreintes d’art La Vieille-Lyre a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure