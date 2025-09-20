Eclats de Nuit Eglise Saint-Aubin de Trèves Gennes-Val-de-Loire

Eclats de Nuit 20 et 21 septembre Eglise Saint-Aubin de Trèves Maine-et-Loire

Participation libre

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:40:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

✨ Trio vocal Ramages – Éclats de nuit ✨

La nuit… ses lumières, ses ombres, ses secrets.

A l’occasion de son nouveau programme de concert, le Trio vocal Ramages explore les multiples visages de la vie nocturne : douceur et rêverie, frissons et légendes, jusqu’aux premières lueurs du jour.

Un programme qui tisse des ponts entre musique classique et pop actuelle, entièrement interprété à trois voix a cappella.

Eglise Saint-Aubin de Trèves 1 rue d’Enghien 49350 Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

My-An Tran