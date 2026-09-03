Eclats de regards Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
vendredi 2 octobre 2026 · Conservatoire Darius Milhaud · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Eclats de regards
Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 17h30 et à partir de 20h. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Pendant une soirée, Éclats de Regards propose deux spectacles mélangeant trois formes artistiques: la musique, la danse et le théâtre.
C’est lors de l’édition 2026 du festival que ces pièces ont été retenues dans la programmation pour être rejouées durant cet événement. À l’occasion de ces deux spectacles, il offre une collaboration entre artistes de diverses disciplines autour d’un décor commun, co-créé avec différents lieux tels que le lycée du Sacré-Cœur, la Maison de Gardanne, la Villa Izoï et le centre socioculturel Albert Camus.
La scénographie de cette édition s’inspire de l’Italie et du Colisée, lieu despectacle et de mémoire.
Au-dessus, 156 avions en papier, autant que de statues dans le Colisée, s’élèvent comme messagers
des dieux et hommage à Léonard de Vinci, précurseur du vol. Chaque artiste, après avoir travaillé sur la maquette du décor, a proposé sa propre interprétation.
Une programmation de l’association Éclats de Regards en collaboration avec le lycée du
Sacré-Cœur, le Centre Albert Camus, la Maison et la Villa Izoï. .
Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Over the course of one evening, *Éclats de Regards* presents two performances that blend three art forms: music, dance, and theater.
L’événement Eclats de regards Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie d’Aix-en-Provence
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