Éclat(s) de Rue 2025 Avant j’étais une algue Caen 5 juillet 2025 17:30

Calvados

Éclat(s) de Rue 2025 Avant j’étais une algue 22 Rue de la Défense Passive Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:30:00

fin : 2025-07-05 19:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Abysses présente une création 2025 un spectacle de danse sur fil, en musique.

« Avant j’étais une algue » est un spectacle qui invite le public à plonger dans un univers sensoriel où les vibrations de la nature éveillent nos souvenirs ancestraux et interrogent notre connexion aux autres formes de vie. Née de la rencontre entre la danseuse sur fil Sanja Kosonen et la violoncelliste Cécile Lacharme, cette performance de longue durée offre aux spectateurs la liberté de s’arrêter, de s’immerger et de poursuivre leur chemin à leur propre rythme.

Rendez-vous sur le parking, 22 rue de la Défense Passive, 14000 Caen.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Abysses présente une création 2025 un spectacle de danse sur fil, en musique.

« Avant j’étais une algue » est un spectacle qui invite le public à plonger dans un univers sensoriel où les vibrations de la nature éveillent nos souvenirs ancestraux et interrogent notre connexion aux autres formes de vie. Née de la rencontre entre la danseuse sur fil Sanja Kosonen et la violoncelliste Cécile Lacharme, cette performance de longue durée offre aux spectateurs la liberté de s’arrêter, de s’immerger et de poursuivre leur chemin à leur propre rythme.

Rendez-vous sur le parking, 22 rue de la Défense Passive, 14000 Caen. .

22 Rue de la Défense Passive

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Avant j’étais une algue

As part of the program for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Abysses company presents 2025: a dance show on a wire, set to music.

« Avant j’étais une algue » invites the audience to plunge into a sensory universe where the vibrations of nature awaken our ancestral memories and question our connection to other forms of life. The result of an encounter between string dancer Sanja Kosonen and cellist Cécile Lacharme, this long-lasting performance gives spectators the freedom to stop, immerse themselves and continue their journey at their own pace.

Meet at the parking lot, 22 rue de la Défense Passive, 14000 Caen.

German : Éclat(s) de Rue 2025 Avant j’étais une algue

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, präsentiert die Kompanie Abysses eine Kreation 2025: eine Tanzaufführung auf dem Drahtseil mit Musik.

« Avant j’étais une algue » ist eine Aufführung, die das Publikum dazu einlädt, in ein sensorisches Universum einzutauchen, in dem die Schwingungen der Natur unsere uralten Erinnerungen wecken und unsere Verbindung zu anderen Lebensformen hinterfragen. Entstanden aus der Begegnung zwischen der Seiltänzerin Sanja Kosonen und der Cellistin Cécile Lacharme, bietet diese Langzeitperformance den Zuschauern die Freiheit, innezuhalten, einzutauchen und ihren Weg in ihrem eigenen Rhythmus fortzusetzen.

Treffpunkt auf dem Parkplatz, 22 rue de la Défense Passive, 14000 Caen.

Italiano :

Nell’ambito del programma di Éclat(s) de Rue, la stagione delle arti di strada di Caen, la compagnia Abysses presenta 2025: uno spettacolo di danza su filo, musicato.

« Avant j’étais une algue » invita il pubblico a immergersi in un universo sensoriale in cui le vibrazioni della natura risvegliano le nostre memorie ancestrali e interrogano il nostro legame con le altre forme di vita. Nata dall’incontro tra la danzatrice d’archi Sanja Kosonen e la violoncellista Cécile Lacharme, questa performance di lunga durata lascia agli spettatori la libertà di fermarsi, immergersi e continuare il viaggio al proprio ritmo.

Appuntamento nel parcheggio, 22 rue de la Défense Passive, 14000 Caen.

Espanol :

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la compañía Abysses presenta 2025: un espectáculo de danza sobre un alambre, al son de la música.

« Avant j’étais une algue » invita al público a sumergirse en un universo sensorial donde las vibraciones de la naturaleza despiertan nuestras memorias ancestrales y cuestionan nuestra conexión con otras formas de vida. Fruto del encuentro entre la bailarina de cuerda Sanja Kosonen y la violonchelista Cécile Lacharme, este espectáculo de larga duración ofrece a los espectadores la libertad de detenerse, sumergirse y continuar el viaje a su propio ritmo.

Encuentro en el aparcamiento, 22 rue de la Défense Passive, 14000 Caen.

L’événement Éclat(s) de Rue 2025 Avant j’étais une algue Caen a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Caen la Mer