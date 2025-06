Éclat(s) de Rue 2025 Huellas École Primaire Les Vikings Caen 5 juillet 2025 15:30

Calvados

Éclat(s) de Rue 2025 Huellas École Primaire Les Vikings 12 Rue Edmond Gombeaux Caen Calvados

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-07-05 16:25:00

2025-07-05

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Hold-Up & Co propose un spectacle de cirque.

Avec des artistes nomades venus du Canada, du Chili et de France, « Huellas » nous donne à voir la virtuosité de l’acrobatie accompagnée par une musique intemporelle impressionnante. Sur un tapis d’argile noire monumental, qui est une matière pour rebondir, sauter et s’amuser, nous sommes plongés dans un monde d’images, tour à tour drôles ou poétiques. « Huellas » est un voyage intérieur, à travers le temps et l’espace, où l’acrobatie et la danse s’épousent avec une force, une tendresse et une précision brute.

À partir de 5 ans

École Primaire Les Vikings 12 Rue Edmond Gombeaux

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Huellas

As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Hold-Up & Co company presents a circus show.

Featuring nomadic artists from Canada, Chile and France, « Huellas » showcases the virtuosity of acrobatics accompanied by timelessly impressive music. On a monumental black clay mat, a material for bouncing, jumping and having fun, we are plunged into a world of images, alternately funny and poetic. « Huellas » is an inner journey through time and space, where acrobatics and dance intertwine with raw strength, tenderness and precision.

For ages 5 and up

German : Éclat(s) de Rue 2025 Huellas

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bietet die Kompanie Hold-Up & Co eine Zirkusvorstellung an.

Mit nomadischen Künstlern aus Kanada, Chile und Frankreich zeigt uns « Huellas » die Virtuosität der Akrobatik, die von einer beeindruckenden zeitlosen Musik begleitet wird. Auf einem monumentalen Teppich aus schwarzem Ton, der ein Material zum Hüpfen, Springen und Spaß haben ist, tauchen wir in eine Welt von Bildern ein, die abwechselnd lustig oder poetisch sind. « Huellas » ist eine innere Reise durch Zeit und Raum, in der Akrobatik und Tanz mit roher Kraft, Zärtlichkeit und Präzision miteinander verschmelzen.

Ab 5 Jahren

Italiano :

Nell’ambito del programma di Éclat(s) de Rue, la stagione delle arti di strada di Caen, la compagnia Hold-Up & Co mette in scena uno spettacolo circense.

Con artisti nomadi provenienti dal Canada, dal Cile e dalla Francia, « Huellas » mette in scena il virtuosismo delle acrobazie accompagnate da una suggestiva musica senza tempo. Su un monumentale tappeto di argilla nera, materiale per rimbalzare, saltare e divertirsi, siamo immersi in un mondo di immagini, a loro volta divertenti o poetiche. « Huellas » è un viaggio interiore attraverso il tempo e lo spazio, dove acrobazia e danza si fondono con forza, tenerezza e cruda precisione.

Per bambini dai 5 anni in su

Espanol :

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la compañía Hold-Up & Co presenta un espectáculo de circo.

Con artistas nómadas de Canadá, Chile y Francia, « Huellas » muestra el virtuosismo de las acrobacias acompañadas de una impresionante música atemporal. Sobre una monumental alfombra de arcilla negra, material para rebotar, saltar y divertirse, nos sumergimos en un mundo de imágenes, a su vez divertidas o poéticas. « Huellas » es un viaje interior a través del tiempo y el espacio, donde acrobacia y danza se unen con fuerza, ternura y cruda precisión.

A partir de 5 años

