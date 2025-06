Éclat(s) de Rue 2025 Le chant de l’eau Caen 5 juillet 2025 16:30

Début : 2025-07-05 16:30:00

fin : 2025-07-05 17:15:00

2025-07-05

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie On Off propose une sieste sonore.

Dans une ambiance joyeuse, Lucy Martin, chercheuse en médecine vibratoire, spécialiste de l’eau, vous offre un soin analeptique et une mise à jour de vos circuits énergétiques. Les yeux bandés, installé dans un transat et enveloppé dans une couverture, chacun se laissera bercer par un flot de polyphonies et un flux d’ondes apaisantes par le toucher, pour une délicieuse traversée dans « Le chant de l’eau ».

Rendez-vous au 31 avenue Professeur Horatio Smith, 14000 Caen.

31 Av. Professeur Horatio Smith

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Le chant de l’eau

As part of the program of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the On Off company offers a sound siesta.

In a joyful atmosphere, Lucy Martin, researcher in vibratory medicine and water specialist, offers you an analeptic treatment and an update of your energy circuits. Blindfolded, settled in a deckchair and wrapped in a blanket, you’ll be lulled by a stream of polyphonic sounds and a flow of soothing waves through touch, for a delightful journey through « The Song of Water ».

Meet at 31 avenue Professeur Horatio Smith, 14000 Caen.

German : Éclat(s) de Rue 2025 Le chant de l’eau

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bietet die Kompanie On Off eine Sieste sonore an.

In einer fröhlichen Atmosphäre bietet Ihnen Lucy Martin, Forscherin für Schwingungsmedizin und Wasserspezialistin, eine analeptische Behandlung und ein Update Ihrer Energiekreisläufe. Mit verbundenen Augen, in einem Liegestuhl und in eine Decke gehüllt, lässt sich jeder von einer Flut von Polyphonie und einem Fluss beruhigender Wellen durch Berührung wiegen, für eine köstliche Überfahrt in « Der Gesang des Wassers ».

Treffpunkt: 31 avenue Professeur Horatio Smith, 14000 Caen.

Italiano :

Nell’ambito del programma di Éclat(s) de Rue, la stagione delle arti di strada di Caen, la compagnia On Off propone una siesta sonora.

In un’atmosfera gioiosa, Lucy Martin, ricercatrice in medicina vibrazionale e specialista dell’acqua, vi offre un trattamento analettico e un aggiornamento dei vostri circuiti energetici. Bendati, sistemati su una sedia a sdraio e avvolti in una coperta, tutti saranno cullati da un flusso di suoni polifonici e da un flusso di onde che leniscono attraverso il tatto, per un delizioso viaggio attraverso « Il canto dell’acqua ».

Appuntamento al 31 avenue Professeur Horatio Smith, 14000 Caen.

Espanol :

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la compañía On Off propone una siesta sonora.

En un ambiente alegre, Lucy Martin, investigadora en medicina vibratoria y especialista en aguas, le propone un tratamiento analéptico y una puesta al día de sus circuitos energéticos. Con los ojos vendados, instalados en una tumbona y envueltos en una manta, todos serán arrullados por un torrente de sonidos polifónicos y un flujo de ondas que calman a través del tacto, para un delicioso viaje a través de « La canción del agua ».

Punto de encuentro: 31 avenue Professeur Horatio Smith, 14000 Caen.

