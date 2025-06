Éclat(s) de Rue 2025 Le murmure de Pom’ Caen 1 juillet 2025 15:00

Calvados

Éclat(s) de Rue 2025 Le murmure de Pom’ Rue de la Défense Passive Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-07-04 19:00:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-05

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, les compagnies L’Homme Debout et Le Ballon Vert proposent un chantier participatif de création suivi d’une déambulation de marionnette géante.

Ateliers de construction participatifs

Les ateliers de construction se dérouleront du 1er au 4 juillet, de 15h à 19h, à la Cité universitaire Lébisey, Salle Armel, 114-116 rue de Lébisey.

Les participants réaliseront les finitions des marionnettes pour la déambulation du 5 juillet. Trente d’entre eux pourront également y participer et déambuler aux côtés de Pom’.

Déambulation de Pom’

Le 5 juillet 2025, le quartier du Calvaire Saint-Pierre vibrera au rythme des pas d’un doux géant d’osier. Il a vu le monde grâce au chantier participatif mené par la compagnie L’Homme Debout et la compagnie du Ballon Vert au CROUS Lebisey. Il a pointé le bout de son nez lors de la Parade Opératique, le 9 mai 2025. Il revient au cœur du quartier qui l’a façonné, pour une déambulation onirique et joyeuse, rue de La Défense passive.

Ce personnage d’enfant, né dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, s’appelle Pom. Ce géant au cœur tendre, vient réveiller la part d’enfance qui sommeille en chacun de nous. Accompagné d’une nuée d’oiseaux, il vient nous compter sa balade et nous en dévoiler sa poésie.

Attention les horaires de la déambulation ont été modifiés. Contrairement aux horaires indiqués sur le programme papier, la déambulation est programmée de 11h à 12h.

⚠️ Selon l’affluence, le parcours de la déambulation de la marionnette Pom’ peut être modifié. Restez informé en consultant le site et les réseaux sociaux d’Éclat(s) de rue et de la Ville.

Rue de la Défense Passive

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Le murmure de Pom’

As part of the program for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the companies L’Homme Debout and Le Ballon Vert offer a participatory creation workshop followed by a giant puppet walk.

Participatory construction workshops

Construction workshops run from July 1 to 4, 3pm to 7pm, at Cité universitaire Lébisey, Salle Armel, 114-116 rue de Lébisey.

Participants will finish off the puppets for the July 5 walkabout. Thirty of them will also be able to take part and walk alongside Pom’.

Pom »s walk

On July 5, 2025, the Calvaire Saint-Pierre district will vibrate to the footsteps of a gentle wicker giant. He has seen the world thanks to the participative work site led by the L?Homme Debout company and the Ballon Vert company at CROUS Lebisey. It showed its face at the Parade Opératique on May 9, 2025. He returns to the heart of the district that shaped him, for a dreamlike, joyful stroll down rue de La Défense passive.

This childlike character, born in the chaos of the Second World War, is called Pom. This tender-hearted giant awakens the part of childhood that lies dormant in all of us. Accompanied by a flock of birds, he takes us on a poetic journey.

Please note: the walk times have been changed. Contrary to the times indicated on the printed program, the walk is now scheduled from 11am to 12pm.

?? Depending on attendance, the route of the Pom’ puppet walk may be modified. Keep up to date by visiting the Éclat(s) de rue website and social networks.

German : Éclat(s) de Rue 2025 Le murmure de Pom’

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bieten die Kompanien L’Homme Debout und Le Ballon Vert eine partizipative Kreativbaustelle an, gefolgt von einer Wanderung mit einer Riesenmarionette.

Partizipative Bauworkshops

Die Bauworkshops finden vom 1. bis 4. Juli, von 15 bis 19 Uhr, in der Cité universitaire Lébisey, Salle Armel, 114-116 rue de Lébisey, statt.

Die Teilnehmer werden die Feinarbeiten an den Marionetten für den Umzug am 5. Juli vornehmen. Dreißig von ihnen können ebenfalls daran teilnehmen und an der Seite von Pom’ umherziehen.

Pom »s Umzug

Am 5. Juli 2025 wird das Viertel Calvaire Saint-Pierre im Rhythmus der Schritte eines sanften Riesen aus Weidengeflecht vibrieren. Er hat die Welt gesehen, dank der partizipativen Baustelle, die von der Compagnie L’Homme Debout und der Compagnie du Ballon Vert im CROUS Lebisey geleitet wurde. Er zeigte seine Nasenspitze während der Opernparade am 9. Mai 2025. Er kehrt in das Herz des Viertels zurück, das ihn geformt hat, für einen traumhaften und fröhlichen Spaziergang in der passiven Rue de La Défense.

Diese Kinderfigur, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, heißt Pom. Dieser Riese mit seinem weichen Herzen weckt den Teil der Kindheit, der in jedem von uns schlummert. Begleitet von einem Vogelschwarm zählt er uns seinen Spaziergang und enthüllt uns seine Poesie.

Achtung: Die Zeiten für den Spaziergang wurden geändert. Im Gegensatz zu den Zeiten, die auf dem gedruckten Programm angegeben sind, findet die Wanderung von 11 bis 12 Uhr statt.

?? Je nach Besucherzahl kann die Route der Marionette Pom’ geändert werden. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie die Website und die sozialen Netzwerke von Éclat(s) de rue und der Stadt besuchen.

Italiano :

Nell’ambito del programma di Éclat(s) de Rue, la stagione delle arti di strada di Caen, le compagnie L’Homme Debout e Le Ballon Vert propongono un laboratorio di creazione partecipata seguito da una parata di marionette giganti.

Laboratori di costruzione partecipata

I laboratori di costruzione si svolgeranno dall’1 al 4 luglio, dalle 15.00 alle 19.00, presso la Cité universitaire Lébisey, Salle Armel, 114-116 rue de Lébisey.

I partecipanti daranno gli ultimi ritocchi alle marionette per il walkabout del 5 luglio. Trenta di loro potranno anche partecipare e camminare al fianco di Pom’.

La passeggiata di Pom’

Il 5 luglio 2025, il quartiere Calvaire Saint-Pierre vibrerà al ritmo dei passi di un gentile gigante di vimini. Ha visto il mondo grazie al cantiere partecipativo condotto dalla società L’Homme Debout e dalla società Ballon Vert al CROUS Lebisey. Ha mostrato il suo volto durante la Parade Opératique del 9 maggio 2025. Ritorna nel cuore del quartiere che l’ha plasmata, per una passeggiata onirica e gioiosa lungo la rue de La Défense passive.

Questo personaggio infantile, nato nel caos della Seconda Guerra Mondiale, si chiama Pom. Questo gigante dal cuore tenero risveglia la parte dell’infanzia che giace sopita in tutti noi. Accompagnato da uno stormo di uccelli, ci racconta il suo viaggio e ne rivela la poesia.

Attenzione: gli orari della passeggiata sono cambiati. Contrariamente agli orari indicati sul programma cartaceo, la passeggiata è ora prevista dalle 11.00 alle 12.00.

?? In base all’affluenza, il percorso della passeggiata dei burattini di Pom’ potrebbe essere modificato. Tenetevi aggiornati visitando i siti web e i social network di Éclat(s) de rue e Ville de Paris.

Espanol :

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, las compañías L’Homme Debout y Le Ballon Vert proponen un taller de creación participativa seguido de un desfile de marionetas gigantes.

Talleres participativos de creación

Los talleres de construcción tendrán lugar del 1 al 4 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en la Cité universitaire Lébisey, Salle Armel, 114-116 rue de Lébisey.

Los participantes darán los últimos retoques a las marionetas para el paseo del 5 de julio. Treinta de ellos también podrán participar y caminar junto a Pom’.

El paseo de Pom

El 5 de julio de 2025, el barrio de Calvaire Saint-Pierre vibrará al ritmo de los pasos de un tierno gigante de mimbre. Ha visto el mundo gracias a la obra participativa dirigida por la compañía L’Homme Debout y la compañía Ballon Vert en el CROUS Lebisey. Mostró su rostro durante el Parade Opératique del 9 de mayo de 2025. Vuelve al corazón del barrio que le dio forma, para un paseo onírico y alegre por la pasiva rue de La Défense.

Este personaje infantil, nacido en el caos de la Segunda Guerra Mundial, se llama Pom. Este gigante de corazón tierno despierta la parte de infancia que yace dormida en todos nosotros. Acompañado por una bandada de pájaros, nos cuenta su viaje y nos revela su poesía.

Atención: los horarios del paseo han cambiado. Contrariamente a los horarios indicados en el programa en papel, el paseo está programado ahora de 11h a 12h.

?? En función de la afluencia de público, el recorrido del paseo de marionetas de Pom’ puede sufrir modificaciones. Manténgase al día visitando las páginas web y las redes sociales de Éclat(s) de rue y Ville de Paris.

L’événement Éclat(s) de Rue 2025 Le murmure de Pom’ Caen a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Caen la Mer