Éclat(s) de Rue 2025 Le OFF du 5 juillet Caen 5 juillet 2025 19:00

Calvados

Éclat(s) de Rue 2025 Le OFF du 5 juillet Calvaire Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 20:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Dans le cadre de sa programmation OFF, Éclat(s) de rue accueille cette année huit jeunes compagnies, soit deux par temps fort. Le 5 juillet, les compagnies Ellaya et L’Engrenage présenteront chacune leur spectacle, dans l’espoir de remporter le prix du OFF.

Tribulation de jeunes filles (dé)rangées Ellaya | 15h30 16h10 | rue d’Anisy | Danse

Dans une atmosphère poétique et décalée, la pièce relate le déploiement de la singularité de chacune malgré les règles inhérentes à la société. L’énergie et le langage des corps traduisent le besoin d’ouverture les danseuses affrontent les tensions pour mieux s’en libérer.

Goodbye Georges L’Engrenage | 19h-20h | 2 Rue Edmond Gombeaux | Théâtre de rue | À partir de 9 ans

À la mort de Georges, quatre amis partent sur les routes pour trouver la cérémonie d’adieu parfaite. Après un an à chercher, leur camion tombe en panne. Et si c’était un signe ? Une porte s’ouvre sur un au-delà plein d’humour et de tendresse, où les morts n’ont peut-être pas dit leur dernier mot…

Éclat(s) de rue accueille cette année 8 compagnies dans le cadre du OFF. Ce sont souvent de jeunes compagnies, parfois des premières créations. Ces spectacles n’ont pas été vus par l’équipe d’Éclat(s) de rue et ne font donc pas l’objet d’un contrat de cession. Les artistes ne sont pas rémunérés ; ils sont accueillis techniquement, nourris-logés et perçoivent un défraiement pour leur déplacement. C’est le montant du chapeau passé à l’issue du spectacle, et donc votre contribution, qui sera leur rétribution. C’est l’occasion pour le public d’exprimer son engouement pour une proposition artistique ! D’autre part, un jury constitué de spectateurs volontaires décernera le prix du OFF et la compagnie sélectionnée sera programmée dans le IN de la saison 2026 d’Éclat(s) de rue.

Dans le cadre de sa programmation OFF, Éclat(s) de rue accueille cette année huit jeunes compagnies, soit deux par temps fort. Le 5 juillet, les compagnies Ellaya et L’Engrenage présenteront chacune leur spectacle, dans l’espoir de remporter le prix du OFF.

Tribulation de jeunes filles (dé)rangées Ellaya | 15h30 16h10 | rue d’Anisy | Danse

Dans une atmosphère poétique et décalée, la pièce relate le déploiement de la singularité de chacune malgré les règles inhérentes à la société. L’énergie et le langage des corps traduisent le besoin d’ouverture les danseuses affrontent les tensions pour mieux s’en libérer.

Goodbye Georges L’Engrenage | 19h-20h | 2 Rue Edmond Gombeaux | Théâtre de rue | À partir de 9 ans

À la mort de Georges, quatre amis partent sur les routes pour trouver la cérémonie d’adieu parfaite. Après un an à chercher, leur camion tombe en panne. Et si c’était un signe ? Une porte s’ouvre sur un au-delà plein d’humour et de tendresse, où les morts n’ont peut-être pas dit leur dernier mot…

Éclat(s) de rue accueille cette année 8 compagnies dans le cadre du OFF. Ce sont souvent de jeunes compagnies, parfois des premières créations. Ces spectacles n’ont pas été vus par l’équipe d’Éclat(s) de rue et ne font donc pas l’objet d’un contrat de cession. Les artistes ne sont pas rémunérés ; ils sont accueillis techniquement, nourris-logés et perçoivent un défraiement pour leur déplacement. C’est le montant du chapeau passé à l’issue du spectacle, et donc votre contribution, qui sera leur rétribution. C’est l’occasion pour le public d’exprimer son engouement pour une proposition artistique ! D’autre part, un jury constitué de spectateurs volontaires décernera le prix du OFF et la compagnie sélectionnée sera programmée dans le IN de la saison 2026 d’Éclat(s) de rue. .

Calvaire Saint-Pierre

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Le OFF du 5 juillet

As part of its OFF program, Éclat(s) de rue is welcoming eight young companies this year, two for each highlight of the year. On July 5, Ellaya and L’Engrenage will each present their own show, in the hope of winning the OFF prize.

Tribulation de jeunes filles (dé)rangées Ellaya | 15h30 16h10 | rue d’Anisy | Danse

In a poetic, quirky atmosphere, this piece recounts the unfolding of each girl’s singularity, despite the rules inherent in society. The energy and body language convey the need for openness: the dancers confront tensions in order to free themselves.

Goodbye Georges L’Engrenage | 19h-20h | 2 Rue Edmond Gombeaux | Théâtre de rue | From age 9

When Georges dies, four friends hit the road to find the perfect farewell ceremony. After a year of searching, their truck breaks down. What if it’s a sign? A door opens onto a world of humor and tenderness, where the dead may not have said their last word?

This year, Éclat(s) de rue welcomes 8 companies as part of the OFF program. They are often young companies, sometimes first creations. These shows have not been seen by the Éclat(s) de rue team and are therefore not covered by a transfer contract. The artists are not remunerated; they receive technical support, board and lodging, and travel expenses. They are remunerated by the amount of the « chapeau » they receive at the end of the show, and therefore by your contribution. It’s a chance for the public to express their enthusiasm for an artistic proposal! In addition, a jury made up of volunteer spectators will award the OFF prize, and the selected company will be programmed in the IN season 2026 of Éclat(s) de rue.

German : Éclat(s) de Rue 2025 Le OFF du 5 juillet

Im Rahmen seines OFF-Programms begrüßt Éclat(s) de rue in diesem Jahr acht junge Kompanien, zwei pro Höhepunkt. Am 5. Juli werden die Kompanien Ellaya und L’Engrenage jeweils ihre Aufführung präsentieren, in der Hoffnung, den OFF-Preis zu gewinnen.

Tribulation de jeunes filles (dé)rangées Ellaya | 15.30 16.10 Uhr | rue d’Anisy | Tanz

In einer poetischen und schrägen Atmosphäre erzählt das Stück von der Entfaltung der Einzigartigkeit jeder Einzelnen trotz der der Gesellschaft innewohnenden Regeln. Die Energie und die Körpersprache spiegeln das Bedürfnis nach Öffnung wider: Die Tänzerinnen stellen sich den Spannungen, um sich besser davon befreien zu können.

Goodbye Georges L’Engrenage | 19-20 Uhr | 2 Rue Edmond Gombeaux | Straßentheater | Ab 9 Jahren

Nach dem Tod von Georges machen sich vier Freunde auf den Weg, um die perfekte Abschiedszeremonie zu finden. Nachdem sie ein Jahr lang gesucht haben, bleibt ihr Lastwagen liegen. Was, wenn das ein Zeichen ist? Eine Tür öffnet sich zu einem Jenseits voller Humor und Zärtlichkeit, in dem die Toten vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen haben?

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des OFF acht Theatergruppen. Es handelt sich oft um junge Theatergruppen, manchmal um Erstaufführungen. Diese Aufführungen wurden nicht vom Team von Éclat(s) de rue gesehen und sind daher nicht Gegenstand eines Abtretungsvertrags. Die Künstler werden nicht bezahlt; sie werden technisch betreut, erhalten Kost und Logis und eine Aufwandsentschädigung für ihre Reisekosten. Sie werden durch die Höhe des nach der Aufführung ausgegebenen « Huts » und somit durch Ihren Beitrag entlohnt. Dies ist eine Gelegenheit für das Publikum, seine Begeisterung für einen künstlerischen Vorschlag auszudrücken! Außerdem wird eine Jury aus freiwilligen Zuschauern den OFF-Preis vergeben, und die ausgewählte Gruppe wird im IN der Saison 2026 von Éclat(s) de rue aufgeführt.

Italiano :

Nell’ambito del programma OFF, Éclat(s) de rue accoglie quest’anno otto giovani compagnie, due per ciascuno dei momenti salienti. Il 5 luglio, Ellaya e L’Engrenage presenteranno ciascuno il proprio spettacolo, nella speranza di vincere il premio OFF.

Tribulation de jeunes filles (dé)rangées Ellaya | 15h30 16h10 | rue d’Anisy | Danse

In un’atmosfera poetica e stravagante, questo spettacolo racconta il dispiegarsi della singolarità di ogni ragazza nonostante le regole della società. L’energia e il linguaggio del corpo trasmettono il bisogno di apertura: le danzatrici affrontano le tensioni per liberarsi.

Goodbye Georges L’Engrenage | 19h-20h | 2 Rue Edmond Gombeaux | Théâtre de rue | Dai 9 anni in su

Quando Georges muore, quattro amici si mettono in viaggio per trovare la cerimonia d’addio perfetta. Dopo un anno di ricerche, il loro camion si rompe. E se fosse un segno? Se si aprisse una porta su un mondo pieno di umorismo e tenerezza, dove i morti potrebbero non aver detto la loro ultima parola?

Quest’anno Éclat(s) de rue ospita 8 compagnie nell’ambito del programma OFF. Si tratta spesso di giovani compagnie, a volte di prime assolute. Questi spettacoli non sono stati visti dall’équipe di Éclat(s) de rue e non sono quindi coperti da un contratto di trasferimento. Gli artisti non sono pagati, ma ricevono supporto tecnico, vitto e alloggio e spese di viaggio. Sono pagati dall’importo del « cappello » che ricevono alla fine dello spettacolo, e quindi dal vostro contributo. È un’occasione per il pubblico di esprimere il proprio entusiasmo per una proposta artistica! Inoltre, una giuria di spettatori volontari assegnerà il premio OFF e la compagnia selezionata sarà programmata nella stagione IN 2026 di Éclat(s) de rue.

Espanol :

En el marco de su programa OFF, Éclat(s) de rue acoge este año a ocho jóvenes compañías, dos por cada uno de los platos fuertes. El 5 de julio, Ellaya y L’Engrenage presentarán cada una su propio espectáculo, con la esperanza de ganar el premio OFF.

Tribulation de jeunes filles (dé)rangées Ellaya | 15h30 16h10 | rue d’Anisy | Danse

En una atmósfera poética y extravagante, esta pieza narra el despliegue de la singularidad de cada chica a pesar de las reglas inherentes a la sociedad. La energía y el lenguaje corporal transmiten la necesidad de apertura: las bailarinas se enfrentan a las tensiones para liberarse.

Goodbye Georges L’Engrenage | 19h-20h | 2 Rue Edmond Gombeaux | Théâtre de rue | A partir de 9 años

Cuando Georges muere, cuatro amigos se echan a la carretera para encontrar la ceremonia de despedida perfecta. Tras un año de búsqueda, su camión se avería. ¿Y si fuera una señal? ¿Se abre una puerta a un mundo lleno de humor y ternura, donde los muertos quizá no hayan dicho su última palabra?

Este año, Éclat(s) de rue acoge a 8 compañías en el marco del programa OFF. A menudo son compañías jóvenes, a veces estrenos. Estos espectáculos no han sido vistos por el equipo de Éclat(s) de rue y, por tanto, no están cubiertos por un contrato de cesión. Los artistas no son remunerados; reciben apoyo técnico, alojamiento y manutención, y gastos de viaje. Se les paga con el importe del « sombrero » que reciben al final del espectáculo y, por tanto, con su contribución. Es una oportunidad para que el público exprese su entusiasmo por una propuesta artística Además, un jurado de espectadores voluntarios otorgará el premio OFF, y la compañía seleccionada será programada en la temporada 2026 IN de Éclat(s) de rue.

L’événement Éclat(s) de Rue 2025 Le OFF du 5 juillet Caen a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Caen la Mer