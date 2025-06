Éclat(s) de Rue 2025 Moustachos Caen 5 juillet 2025 20:00

Calvados

Éclat(s) de Rue 2025 Moustachos 1 rue d’Anisy Caen Calvados

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 20:30:00

2025-07-05

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Tralala & Cie présente son spectacle de théâtre de rue, lauréat du Prix du OFF 2024.

Un couple de moustachus se prépare à accueillir leur bébé et le grand jour est enfin arrivé ! Ce petit Moustachos doit sortir par n’importe quel moyen ! Mais lui a-t-elle vraiment tout dit ? Et lui, que cache-t-il sous sa moustache ? Et vous, qu’êtes-vous prêts à faire pour plaire à l’autre ? Drôle et touchant, ce conte moderne explore les univers burlesques et dramatiques mêlant le théâtre au spectacle de rue. La pièce alterne entre humour et drame, traversant les thématiques de l’amour, du mensonge et du rejet.

À partir de 6 ans.

Attention les horaires du spectacle ont été modifiés. Contrairement aux horaires indiqués sur le programme papier, la représentation est programmée à 20h.

1 rue d’Anisy

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Moustachos

As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Tralala & Cie company presents its street theater show, winner of the Prix du OFF 2024.

A moustachioed couple are getting ready to welcome their baby, and the big day has finally arrived! This little Moustachos has to get out by any means necessary! But has she really told him everything? And what’s he hiding under his moustache? And what are you willing to do to please the other guy? Funny and touching, this modern tale explores the burlesque and dramatic worlds of theater and street performance. The play alternates between humor and drama, exploring the themes of love, lies and rejection.

Ages 6 and up.

Please note: show times have changed. Contrary to the times indicated on the printed program, the performance is now scheduled for 8pm.

German : Éclat(s) de Rue 2025 Moustachos

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkünste in Caen, zeigt die Theatergruppe Tralala & Cie ihr Straßentheaterstück, das mit dem Prix du OFF 2024 ausgezeichnet wurde.

Ein Schnurrbartpaar bereitet sich auf die Geburt ihres Babys vor und der große Tag ist endlich da! Der kleine Schnurrbartträger muss auf jeden Fall raus! Aber hat sie ihm wirklich alles erzählt? Und was verbirgt er unter seinem Schnurrbart? Und was sind Sie bereit zu tun, um dem anderen zu gefallen? Dieses lustige und berührende moderne Märchen erkundet die Welt der Burlesken und Dramen, die das Theater mit dem Straßentheater vermischen. Das Stück wechselt zwischen Humor und Drama und durchläuft dabei die Themen Liebe, Lüge und Zurückweisung.

Ab 6 Jahren.

Achtung: Die Uhrzeiten der Aufführung wurden geändert. Im Gegensatz zu den Zeiten auf dem gedruckten Programmheft ist die Aufführung nun für 20 Uhr angesetzt.

Italiano :

Nell’ambito del programma Éclat(s) de Rue, la stagione delle arti di strada di Caen, la compagnia Tralala & Cie presenta il suo spettacolo di teatro di strada, vincitore del Prix du OFF 2024.

Una coppia di baffuti si sta preparando ad accogliere il loro bambino, e il grande giorno è finalmente arrivato! Il piccolo Moustachos deve uscire con ogni mezzo! Ma lei gli ha davvero detto tutto? E cosa nasconde sotto i baffi? E cosa siete disposti a fare l’uno per l’altra? Divertente e toccante, questa storia moderna esplora il mondo burlesco e drammatico del teatro e delle performance di strada. Lo spettacolo alterna umorismo e dramma, esplorando i temi dell’amore, della menzogna e del rifiuto.

A partire dai 6 anni.

Attenzione: gli orari degli spettacoli sono cambiati. Contrariamente agli orari indicati sul programma stampato, lo spettacolo è ora previsto per le ore 20.00.

Espanol :

En el marco del programa Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la compañía Tralala & Cie presenta su espectáculo de teatro de calle, ganador del Prix du OFF 2024.

Una pareja de bigotudos se prepara para dar la bienvenida a su bebé, ¡y por fin ha llegado el gran día! ¡Este pequeño Moustachos tiene que salir como sea! Pero, ¿realmente se lo ha contado todo? ¿Y qué esconde bajo su bigote? ¿Y qué están dispuestos a hacer para complacerse mutuamente? Divertido y conmovedor, este cuento moderno explora los mundos burlesco y dramático del teatro y el espectáculo callejero. La obra alterna el humor y el drama, explorando los temas del amor, las mentiras y el rechazo.

A partir de 6 años.

Atención: los horarios de las representaciones han cambiado. Contrariamente a los horarios indicados en el programa impreso, la representación está prevista ahora a las 20.00 horas.

L’événement Éclat(s) de Rue 2025 Moustachos Caen a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Caen la Mer