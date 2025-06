Éclat(s) de Rue 2025 Qui a tué mon père École Primaire Les Vikings Caen 5 juillet 2025 22:00

Calvados

Éclat(s) de Rue 2025 Qui a tué mon père École Primaire Les Vikings 12 Rue Edmond Gombeaux Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 22:00:00

fin : 2025-07-05 23:15:00

Date(s) :

2025-07-05

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Kumulus présente une création 2025.

Un spectacle sans détour et sans pudeur à l’image du texte d’Édouard Louis, de l’histoire de sa jeunesse plongée dans un contexte social, professionnel et familial violent, en lien avec son père broyé par la société.

Une cage, un homme de dos, des accords saturés de guitare illustrant l’urgence intérieure du fils. Barthélemy Bompard, nourri par cette organique colère, souhaite faire entendre ce témoignage puissant dans la rue, lieu universel du plus inconditionnel brassage.

À partir de 12 ans.

École Primaire Les Vikings 12 Rue Edmond Gombeaux

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

English : Éclat(s) de Rue 2025 Qui a tué mon père

As part of the program of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Kumulus company presents a new creation, 2025.

A no-holds-barred, no-holds-barred show in the image of Édouard Louis’ text, the story of his youth plunged into a violent social, professional and family context, in connection with his father crushed by society.

A cage, a man from behind, saturated guitar chords illustrating the son’s inner urgency. Barthélemy Bompard, fueled by this organic anger, wants this powerful testimony to be heard in the street, the universal place of the most unconditional mixing.

Ages 12 and up.

German : Éclat(s) de Rue 2025 Qui a tué mon père

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, präsentiert die Kompanie Kumulus eine Kreation 2025.

Ein Stück ohne Umschweife und Scham, das dem Text von Édouard Louis entspricht, der Geschichte seiner Jugend in einem gewalttätigen sozialen, beruflichen und familiären Kontext, in Verbindung mit seinem Vater, der von der Gesellschaft zermalmt wurde.

Ein Käfig, ein Mann von hinten, satte Gitarrenakkorde, die die innere Dringlichkeit des Sohnes illustrieren. Barthélemy Bompard, der von dieser organischen Wut genährt wird, möchte dieses kraftvolle Zeugnis auf der Straße, dem universellen Ort der bedingungslosesten Vermischung, zu Gehör bringen.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

Nell’ambito del programma di Éclat(s) de Rue, la stagione delle arti di strada di Caen, la compagnia Kumulus presenta un nuovo spettacolo, 2025.

È uno spettacolo diretto, senza fronzoli, che riflette il testo di Édouard Louis, la storia della sua giovinezza immersa in un contesto sociale, professionale e familiare violento, con il padre schiacciato dalla società.

Una gabbia, un uomo di spalle, accordi di chitarra saturi che illustrano l’urgenza interiore del figlio. Barthélemy Bompard, alimentato da questa rabbia organica, ha voluto che questa potente testimonianza fosse ascoltata in strada, il luogo universale della mescolanza più incondizionata.

Dai 12 anni in su.

Espanol :

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la compañía Kumulus presenta un nuevo espectáculo, 2025.

Se trata de un espectáculo directo y sin tapujos que refleja el texto de Édouard Louis, la historia de su juventud sumida en un contexto social, profesional y familiar violento, con su padre aplastado por la sociedad.

Una jaula, un hombre de espaldas, acordes de guitarra saturados que ilustran la urgencia interior del hijo. Barthélemy Bompard, alimentado por esta cólera orgánica, quiso que este poderoso testimonio se escuchara en la calle, lugar universal del mestizaje más incondicional.

A partir de 12 años.

