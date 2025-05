Éclats de Voix chante l’Afrique – Salle Polyvalente Vagney, 13 juin 2025 20:30, Vagney.

L’ensemble vocal « Éclats de voix » mettent à l’honneur et chante l’Afrique ! Direction par Hélène DA SILVA-LEJAL, avec la danse africaine de Saint-Nabord, Aissate BA et l’association « Chansons du Monde », ainsi que Guy BAILLY et Jean-Paul N’GUESSAN. L’ensemble vocal Éclats de Voix existe depuis une dizaine d’années et a été créé par Hélène DA SILVA LEJAL, cheffe de chœur. Il se compose actuellement de 18 choristes amateurs et passionnés qui ont à cœur de partager leur plaisir de chanter.Tout public

Salle Polyvalente Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 73 79 24 98 nadege.pillod@gmail.com

English :

The « Éclats de voix » vocal ensemble honors and sings Africa! Directed by Hélène DA SILVA-LEJAL, with African dance from Saint-Nabord, Aissate BA and the « Chansons du Monde » association, as well as Guy BAILLY and Jean-Paul N’GUESSAN. The Éclats de Voix vocal ensemble was founded ten years ago by conductor Hélène DA SILVA LEJAL. It currently comprises 18 enthusiastic amateur choristers, all keen to share their love of singing.

German :

Das Vokalensemble « Éclats de voix » ehrt und singt Afrika! Leitung: Hélène DA SILVA-LEJAL, mit der afrikanischen Tanzgruppe von Saint-Nabord, Aissate BA und dem Verein « Chansons du Monde » sowie Guy BAILLY und Jean-Paul N’GUESSAN. Das Vokalensemble Éclats de Voix besteht seit etwa zehn Jahren und wurde von der Chorleiterin Hélène DA SILVA LEJAL gegründet. Es besteht derzeit aus 18 begeisterten Amateurchorsängern, die ihre Freude am Singen mit anderen teilen möchten.

Italiano :

L’ensemble vocale « Éclats de voix » celebra e canta l’Africa! Diretto da Hélène DA SILVA-LEJAL, con la danza africana di Saint-Nabord, Aissate BA e l’associazione « Chansons du Monde », oltre a Guy BAILLY e Jean-Paul N’GUESSAN. L’ensemble vocale Éclats de Voix è stato fondato circa dieci anni fa da Hélène DA SILVA LEJAL, direttrice d’orchestra. Attualmente è composto da 18 cantanti dilettanti che condividono con passione l’amore per il canto.

Espanol :

¡El conjunto vocal « Éclats de voix » celebra y canta África! Dirigido por Hélène DA SILVA-LEJAL, con danzas africanas de Saint-Nabord, Aissate BA y la asociación « Chansons du Monde », así como Guy BAILLY y Jean-Paul N’GUESSAN. El conjunto vocal Éclats de Voix fue fundado hace unos diez años por Hélène DA SILVA LEJAL, directora de orquesta. Actualmente está formado por 18 cantantes aficionados apasionados por compartir su amor por el canto.

