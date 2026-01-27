Éclats d’enfance Musée des Beaux-Arts Dijon

Éclats d’enfance

Musée des Beaux-Arts 1 Rue Rameau Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-02-05 19:00:00

À l’image de Dampt, sculpteur touche-à-tout et fervent défenseur d’un art accessible à tous, le trio qui réunit Manon Grandjean au violon, Didier Ferrière au vibraphone et Eléna Louviot aux percussions sculpte la matière musicale avec la même curiosité joyeuse et généreuse que Dampt appliquait à ses œuvres.

Dans cet esprit, le trio, à la formation unique, a créé son propre répertoire éclectique, mêlant les époques et les styles, pour le plaisir du jeu, la spontanéité de l’expression, la liberté des formes. Comme un enfant qui s’invente un monde, les musiciens composent le leur et nous invitent à y venir jouer. Un moment musical à la fois poétique et ludique, où l’on se surprend à rêver, sourire, se souvenir… et peut-être, retrouver un peu de son âme d’enfant. .

