Eclats d’Italie Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence
Eclats d’Italie Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence samedi 6 juin 2026.
Eclats d’Italie
Samedi 6 juin 2026 de 14h à 16h. Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la Biennale d’Aix 2026, le centre social et culturel du château de l’horloge organise un banquet intitulé Éclats d’Italie .
Ce banquet s’inscrit dans une volonté de proposer un temps convivial et ouvert à tous, en lien avec l’Italie, pays invité mis à l’honneur cette année. Ce banquet sera également l’occasion de valoriser une démarche participative et artistique. En effet, nous collaborons avec l’association La Source Sainte Victoire , qui mettra en place des ateliers en amont avec une artiste. Ces temps de création permettront aux participants de concevoir collectivement la scénographie du banquet, contribuant ainsi à faire de cet événement un moment à la fois festif et créatif. .
Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As part of the Biennale d’Aix 2026, the Château de l’Horloge social and cultural center is organizing a banquet entitled Éclats d?Italie .
L’événement Eclats d’Italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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