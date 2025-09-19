Éclats d’Osmose : résidence au cœur du patrimoine Chapelle de la Congrégation Josselin

Éclats d’Osmose : résidence au cœur du patrimoine 19 – 21 septembre Chapelle de la Congrégation Morbihan

Entrée libre et gratuite – Prix libre en fin de représentation – places limitées (50)

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Mairie de Josselin accueille en résidence la chanteuse LAM dans l’écrin de la Chapelle de la Congrégation. Le patrimoine résonne avec les arts actuels et favorise la création de nouvelles oeuvres.

La chanteuse LAM, en collaboration avec Thé Vert Menthe et Yank Prod, vous proposent de découvrir leur spectacle de résidence, une expérience immersive d’1h mêlant musique en 360°, scénographie lumineuse et œuvres numériques.

LAM

LAM est une artiste émergente bretonne qui captive par sa voix chaleureuse et ses émotions intenses. Elle explore un univers éclectique suave et envoûtant entre R&B, néo-soul et disco-pop où douceur et intensité se mêlent harmonieusement. L’artiste propose une expérience musicale unique, portée par des notes douces, des grooves irrésistibles et des paroles qui touchent l’âme.

LAM façonne une poésie intuitive au travers de laquelle l’hypersensibilité et la synesthésie s’entrelacent.

Chaque morceau devient un voyage initiatique et une plongée dans des histoires intimes résolument universelles.

LAM porte un grain de voix spécial et une vision musicale novatrice teinté de cinéma prête à combler des auditeurs à la recherche de nouveauté.

Éclats d’osmose

Créé dans le cadre d’une résidence à Josselin, Éclats d’Osmose est une expérience immersive mêlant :

Musique en 360°

Scénographie lumineuse

Œuvres numériques de l’artiste Thé Vert Menthe

La Chapelle de la Congrégation, joyau architectural situé à l’entrée du château de Josselin, se métamorphosera en un écrin sensoriel inédit. Un lieu chargé d’histoire et de spiritualité qui accueillera, cette fois, un spectacle alliant musique, lumière et art numérique.

À travers neuf tableaux scéniques, le spectateur suit le voyage intérieur d’une jeune femme en quête d’elle-même. Sons, lumières et images poétiques se répondent pour offrir une expérience à mi-chemin entre concert, performance visuelle et théâtre sensoriel.

Un temps fort du patrimoine

Éclats d’Osmose sera présenté lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’un des rendez-vous culturels les plus suivis en France. Dans ce cadre, la rencontre entre un lieu patrimonial exceptionnel et une création contemporaine innovante promet de marquer les esprits et de mettre en lumière la richesse culturelle de Josselin.

Chapelle de la Congrégation Place de la Congrégation, 56120, Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne La chapelle de la Congrégation, fut construite en 1702 par la Congrégation de la Mission, fondée par Saint-Vincent de Paul.

A cette époque, l’évêque de Saint-Malo refusa de la consacrer. En 1730, la communauté de ville voulut l’acheter pour en faire une maison de ville ; le projet n’aboutit pas. Désaffectée à la Révolution, elle a servi de grenier à grain, puis de salle de réunions publiques et de conseils, puis comme salle de classe au cours de la seconde guerre mondiale.

En 2019, elle a fait l’objet d’une restauration complète et de qualité pour devenir un édifice de prestige favorisant l’attractivité du cœur de ville.

@Yank Prod / Thé Vert Menthe