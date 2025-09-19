Eclats d’Osmose Spectacle de LAM Josselin

Eclats d’Osmose Spectacle de LAM Josselin vendredi 19 septembre 2025.

Eclats d’Osmose Spectacle de LAM

Place de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

LAM, artiste émergente bretonne, en résidence artistique à Josselin propose l’expérience immersive « Eclats d’Osmose » à la Chapelle de la Congrégation.

A travers neuf tableaux scéniques, le spectateur suit le voyage intérieur d’une jeune femme en quête d’elle-même. Sons, lumières et images poétiques se répondent pour offrir une expérience à mi-chemin entre concert, performance visuelle et théâtre sensoriel.

LAM au grain de voix spécial, explore un univers eclectique suave et envoutant entre R&B, néo -soul et disco-pop.

Vendredi 19 20h30

Samedi 20 14h, 17h et 20h30

Dimanche 21 14h et 17h. .

Place de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 83 24 15 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Eclats d’Osmose Spectacle de LAM Josselin a été mis à jour le 2025-09-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande