Eclats d’Osmose Spectacle de LAM Josselin

Eclats d’Osmose Spectacle de LAM
Place de la Congrégation Josselin Morbihan
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
LAM, artiste émergente bretonne, en résidence artistique à Josselin propose l’expérience immersive « Eclats d’Osmose » à la Chapelle de la Congrégation.
A travers neuf tableaux scéniques, le spectateur suit le voyage intérieur d’une jeune femme en quête d’elle-même. Sons, lumières et images poétiques se répondent pour offrir une expérience à mi-chemin entre concert, performance visuelle et théâtre sensoriel.
LAM au grain de voix spécial, explore un univers eclectique suave et envoutant entre R&B, néo -soul et disco-pop.
Vendredi 19 20h30
Samedi 20 14h, 17h et 20h30
Dimanche 21 14h et 17h. .
Place de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 83 24 15 71
