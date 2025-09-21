Éclats – Léa Vinette TU-Nantes Nantes

Éclats – Léa Vinette TU-Nantes Nantes vendredi 16 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 20:00 –

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Danse Dans l’instabilité permanente d’une polyphonie musicale, Léa Vinette imagine une danse pour trois interprètes où les émotions débordent, entre pulsion instinctive et conscience de l’autre, entre tension intérieure et désir de lien, entre frictions, élans et abandons. « Avec ÉCLATS, je creuse une tension entre l’écoute et l’imprévu, entre l’adaptation à l’autre et le surgissement du désir. Trois corps cherchent une forme commune, s’accordent et se réajustent, oscillant entre équilibre et rupture. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui palpite en nous, ce qui surgit sans suivre un chemin tracé d’avance. Comment le chaos intérieur, l’élan, l’imagination trouvent-ils leur place dans un corps en relation aux autres ? Comment lâcher le contrôle tout en restant à l’écoute ? » Léa Vinette. Pour cette troisième création, Léa Vinette s’intéresse à la relation entre le mouvement et la musique avec un trio où chacun se laisse affecter ou entraîner par l’autre, où l’adaptation devient aussi essentielle que l’impulsion brute. Le mouvement naît dans un espace de négociation, entre ce qui cherche à s’échapper et ce qui veut tenir ensemble. Conception : Léa VinetteÉcriture chorégraphique et performance : Léa Vinette, Vincent Dupuy et Daniel Barkan Tout public à partir de 12 ans Représentations :jeudi 15 janvier 2026 à 19hvendredi 16 janvier 2026 à 20h Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/